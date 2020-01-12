США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам

Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся вырученные от продажи нефти средства. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет издание, США предупредили иракские власти, что они могут потерять доступ к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если американские войска выведут из страны. Такое предупреждение получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди.

Издание отмечает, что в случае осуществления этой угрозы, экономике Ирака будет нанесен серьезный ущерб. Точная сумма, которая хранится на счету в банке, не указывается.

В 2015 году США уже блокировали Ираку доступ к нефтяному счету из-за подозрений в финансировании террористических группировок.