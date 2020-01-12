https://news.day.az/world/1193224.html Королева Елизавета II созвала семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II созвала семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл

В мире, 12 января 2020 09:40 472

Королева Великобритании Елизавета II созвала семейный совет. Об этом сообщает SkyNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации телеканала, 13 января в фамильном имении Сэндрингем, помимо королевы, соберутся принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям (отец и брат принца Гарри), а также сам Гарри.

На совете планируется обсудить решение Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи.

Маркл ранее покинула Великобританию. Она улетела к восьмимесячному сыну Арчи Харрисону, который несколько дней находился под присмотром няни. Гарри остался, чтобы "разрешить возникший кризис".

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета, стать финансово независимыми. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит поддерживать королеву и "выполнять долг перед Королевой и Содружеством". Это заявление вызвало бурю эмоций в монаршей семье.

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