Во власти воды: аэропорт Дубая затопило из-за дождей - ФОТО - ВИДЕО

Управление аэропортов Дубая предупредило, что отсрочки и отмены рейсов из Дубая и в Дубай продолжатся до вечера воскресенья из-за непрекращающихся сильных дождей в ОАЭ, говорится в сообщении управления, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу десятки рейсов из международного аэропорта Дубая были отменены или задержаны из-за шедшего целый день ливня, который превратил летные поля воздушной гавани в настоящее озеро.

"С учетом непрекращающихся сильных дождей и в субботу в ночное время работа международного аэропорта Дубая будет временами нарушена в течение предстоящих 24 часов, когда некоторые рейсы будут задерживаться, отменяться или перенаправляться в другие аэропорты", - отмечает управление в Twitter.

В управлении аэропортов Дубая заверили, что сделают все возможное для возвращения работы аэропортов эмирата в привычный график в ближайшее время. Там посоветовали пассажирам держать связь с авиакомпаниями на предмет возможного изменения расписания рейсов, выезжать в аэропорт заблаговременно с учетом заторов на дорогах из-за непогоды и по возможности пользоваться метро вместо автомобилей.