https://news.day.az/world/1193230.html Ученые назвали причину резкого потепления климата в России
Ученые назвали причину резкого потепления климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий", - рассказал Киселев.
Специалист пояснил, что суша имеет другую теплоемкость, кроме того, на данный процесс оказывает влияние рельеф местности.
В начале января правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года. В нем определяются экономические и социальные меры, в том числе для использования благоприятных возможностей, обусловленных изменениями экологической обстановки.
Утвержденный план включает в себя первый этап мероприятий по подготовке к перемене климата. Основная задача - формирование государственных подходов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре