На Мальте выбрали нового премьер-министра

Лейбористская партия Мальты выбрала политика Роберта Абелу новым премьер-министром страны на смену Джозефу Мускату, покидающему данный пост на фоне политического кризиса, связанного с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает издание Malta Today, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что Мускат пообещал уйти в отставку, как только правящая в стране Лейбористская партия выберет своего нового лидера. Сообщение о планирующейся отставке было сделано спустя несколько часов после того, как тысячи протестующих собрались в Валетте с призывами об отставке премьера для обеспечения правосудия в деле об убийстве журналистки в 2017 году.

По предварительным данным, участие в голосовании, прошедшем в 13 населенных пунктах страны, приняли 16,2 тысячи из 17,5 тысячи членов Лейбористской партии, явка составила 92,5%. За пост премьера Абела - сын бывшего президента Мальты - боролся с заместителем премьер-министра Крисом Ферном.

Как сообщает издание, по результатам подсчета голосов Абела набрал 57,9%, его соперник - 42,1%.

"Роберт Абела не победил, Крис Ферн не проиграл. Победила Лейбористская партия", - приводит издание слова нового премьера.

Расследование смерти журналистки привело к политическому кризису на Мальте. Ранее суд предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с ее убийством. Кроме того, полиция задержала бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри, которого Фенек назвал организатором убийства журналистки.