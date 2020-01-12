Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и госсекретарь Майк Помпео в субботу вновь обсудили по телефону ход расследования крушения украинского самолета в Иране, сообщил глава МИД Канады в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, стороны согласились, что расследование крушения должно носить открытый характер, его результаты должны заслуживать доверия. Шампань и Помпео ранее беседовали в пятницу, до того как Иран взял на себя ответственность за произошедшее с самолетом.

"У меня был еще один телефонный разговор с госсекретарем Помпео сегодня после обеда. Мы согласились, что необходимо заслуживающее доверия и транспарентное расследование по рейсу PS752 (из Тегерана в Киев - ред.), семьям погибших нужно, чтобы справедливость восторжествовала", - написал дипломат.