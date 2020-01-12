https://news.day.az/world/1193232.html Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и госсекретарь Майк Помпео в субботу вновь обсудили по телефону ход расследования крушения украинского самолета в Иране, сообщил глава МИД Канады в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, стороны согласились, что расследование крушения должно носить открытый характер, его результаты должны заслуживать доверия. Шампань и Помпео ранее беседовали в пятницу, до того как Иран взял на себя ответственность за произошедшее с самолетом.
"У меня был еще один телефонный разговор с госсекретарем Помпео сегодня после обеда. Мы согласились, что необходимо заслуживающее доверия и транспарентное расследование по рейсу PS752 (из Тегерана в Киев - ред.), семьям погибших нужно, чтобы справедливость восторжествовала", - написал дипломат.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
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