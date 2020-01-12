МИД Ирана вызвал посла Британии в связи с инцидентом в Тегеране

Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэра. Причиной стало его участие в акции протеста студентов в тегеранском Технологическом университете. По сообщениям местных СМИ, дипломат находился в расположенном близ университета магазине и пытался руководить действиями протестующих, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сегодня посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом, сообщает телеканал "Россия 24".

Министр иностранных дел Великобритании назвал задержание посла вопиющим случаем нарушения международного права. Эту позицию разделяют в Госдепартаменте США. Ведомство призывает власти Ирана извиниться перед Лондоном за произошедшее.