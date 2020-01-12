Военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок. Об этом CNN рассказали сами военнослужащие во время экскурсии по объекту, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Часть персонала эвакуировали с баз на самолете. Оставшиеся на территории объекта военные укрылись в бункерах.

Отмечается, что военнослужащие знали о готовящейся атаке, но у них не было информации, как именно будет действовать Тегеран.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.