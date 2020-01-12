Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии

ООН в Ливии (UNSMIL) заявила, что приветствует прекращение огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) на западе страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 00.00 по местному времени. Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.