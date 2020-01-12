В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана

Власти Индии объявили ближайший понедельник днем общенационального траура в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, следует из сообщения представителя индийского министерства внутренних дел, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.

"Его Величество султан Кабус бен Саид Аль Саид ... скончался 10.01.2020. В знак уважения к покойному высокопоставленному лицу правительство Индии приняло решение, что 13.01.20 по всей Индии будет объявлен однодневный национальный траур", - говорится в сообщении представителя ведомства.