Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей. По оценке Росстата, валовый сбор ржи составил 1,429 миллиона тонн. По данным Центра агроаналитики Минсельхоза, урожай стал минимальным с 1965 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин отметил, что средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43 процента, до 8942 рублей за тонну, цена закупки ржи переработчиками - на 44 процента, до 12 665 рублей за тонну без НДС, к уровню ноября 2018 года.

"В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну", - сообщил эксперт. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса, чему могут поспособствовать импорт ржаной муки из Беларуси, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.