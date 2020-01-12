https://news.day.az/world/1193280.html В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
Генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен заявил об угрозе отставания американских Вооруженных сил от России и Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам генерала, американская армия "впереди по большинству параметров", однако это преимущество не будет иметь значения, если противник "движется быстрее".
Кандидатура Хайтена на пост замруководителя Объединенного комитета начальников штабов была утверждена сенаторами в августе. До этого он руководил Стратегическим командованием, объединяющим ядерные силы, ПРО и космические силы.
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