https://news.day.az/world/1193283.html Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране

Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране

В мире, 12 января 2020 14:16 411

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими. Об этом дипломат написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях! Я пошел для участия в том, что было заявлено как бдение в память о жертвах катастрофы рейса 752 ["Международных авиалиний Украины"]. Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул [место событий] спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать", - сообщил посол.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот якобы участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. Tasnim отметило, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737.

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