В парламенте Ирана прошло заседание в связи с крушением украинского самолета

Парламент Ирана провел закрытое заседание в связи с крушением 8 января украинского самолета вблизи города Паранд провинции Тегеран, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на информационный портал парламента, передает Day.Az.

Спикер парламента Ирана Али Лариджани выразил надежду, что подобного инцидента больше никогда не повторится.

Лариджани добавил, что комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана будет расследовать крушение самолета.

Отметим, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана. В заявлении Генштаба ВС Ирана говорится, что самолет был непреднамеренно сбит системой ПВО Ирана.