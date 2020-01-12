https://news.day.az/world/1193290.html Эмир Катара прибыл в Иран
Эмир Катара прибыл в Иран
Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц, включая президента Ирана Хасана Роухани, сообщает агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению агентства, катарский эмир встретится с иранским президентом в воскресенье вечером.
Катарское агентство новостей QNA отметило, что в ходе своего визита в Тегеран эмир обсудит, в частности, двусторонние отношения, последние события в регионе, а также "региональные и международные вопросы, затрагивающие взаимный интерес".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре