Эмир Катара прибыл в Иран

Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц, включая президента Ирана Хасана Роухани, сообщает агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению агентства, катарский эмир встретится с иранским президентом в воскресенье вечером.