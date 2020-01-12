Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Сирены оповещения о ракетных обстрелах сработали в воскресенье на юге Израиля в прилегающем к сектору Газа районе. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В кибуце Нахаль-Оз (прилегает к сектору Газа на юге Израиля - прим. ТАСС) сработали сирены воздушной тревоги", - говорится в заявлении военных.