https://news.day.az/world/1193294.html Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Сирены оповещения о ракетных обстрелах сработали в воскресенье на юге Израиля в прилегающем к сектору Газа районе. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В кибуце Нахаль-Оз (прилегает к сектору Газа на юге Израиля - прим. ТАСС) сработали сирены воздушной тревоги", - говорится в заявлении военных.
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