https://news.day.az/world/1193307.html На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Таль

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Таль

В мире, 12 января 2020 16:16 256

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

Как подтвердил телеканалу официальный представитель Национального совета по снижению рисков и обеспечению готовности к стихийным бедствиям, эвакуация проводится в трех городах - Сан-Николас, Балете и Талисай. На 2015 год их население составляло 22, 22 и 45 тысяч человек соответственно.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности извержения вулкана до третьего по пятибалльной шкале. Ведомство рекомендовало провести эвакуацию прилегающих к вулкану районов.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Иран и Украина договорятся о компенсациях семьям погибших в катастрофе 16:44, В мире 14
МИД Ирана открыл горячую линию в связи с крушением украинского Boeing 16:30, В мире 157
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Таль 16:16, В мире 260
Назван город с самым грязным воздухом в мире 16:04, Туризм 424
Бойко Борисов: Болгария готова к большому количеству российского газа 15:50, В мире 402
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля 15:36, В мире 511
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1047 кандидатов 15:25, Политика 466
PwC прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2020 году 15:13, Экономика 549
Эмир Катара прибыл в Иран 15:00, В мире 697
Прекращены полномочия представителя партии-участника парламентских выборов в Азербайджане 14:49, Политика 678
В парламенте Ирана прошло заседание в связи с крушением украинского самолета 14:44, В мире 762
Семь стран лишили права голоса в ООН 14:30, В мире 1 577
Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране 14:16, В мире 902
Массовое отравление угарным газом в ресторане - в Чехии 14:05, В мире 938
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая 13:53, В мире 982
В России подорожает черный хлеб 13:40, В мире 1 021
Уничтожен один из главарей "Талибана" 13:26, В мире 1 072
Понедельник в Баку будет ветреным и дождливым 13:15, Общество 6
WhatsApp уходит с одной из платформ смартфонов - Названа дата 13:09, Технологии 1 229
В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана 13:04, В мире 1 200
В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы 12:47, В мире 1 199
Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии 12:35, В мире 1 255
Издана 93-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 12:22, Политика 1 259
Более десятка саудовских военных вышлют из США 12:15, В мире 1 387
Ученые назвали причину резкого потепления климата в России 12:03, В мире 1 535
Военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана 11:50, В мире 1 487
США планируют усиление изоляции Ирана 11:37, В мире 1 484
В Австралии создадут комиссию для расследования причин лесных пожаров 11:25, В мире 1 516
Карлос Гон передаст материалы своего дела независимым юристам 11:13, В мире 1 547
Азербайджан, Турция и Россия вместе смогут противостоять любым вызовам в регионе - Мехмет Перинчек для Day.Az 11:00, Политика 1 802
Уникальная находка в грязевых вулканах Азербайджана - Исследование ученых 10:50, Общество 2 573
В Тайване подвели итоги парламентских выборов 10:39, В мире 1 669
"Əli Kərimlinin cəfəng fikirləri Paşinyanın arzu və istəkləri ilə üst-üstə düşür" - Musa Qasımlı 10:32, Azərbaycanca 1 891
Ирак задумался о покупке российских С-400 10:30, В мире 1 767
На Мальте выбрали нового премьер-министра 10:17, В мире 1 753
Xiaomi представила механическую клавиатуру IQUNIX F96 за 130 долларов - ФОТО 10:05, Технологии 1 838
Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране 10:01, В мире 1 585
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам 09:47, В мире 1 945
Королева Елизавета II созвала семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл 09:40, В мире 2 078
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 09:31, Политика 1 922
МИД Ирана вызвал посла Британии в связи с инцидентом в Тегеране 09:25, В мире 2 212
Во власти воды: аэропорт Дубая затопило из-за дождей - ФОТО - ВИДЕО 09:20, В мире 2 347
Цепная авария в центре Баку: столкнулись три автомобиля – ФОТО 09:13, Общество 2 490
Восемь человек погибли из-за шторма на юге США 09:06, В мире 2 017
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов - ЦИФРЫ 09:00, Экономика 2 113
Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста 08:45, В мире 2 133
Школьник открыл новую планету на третий день своей стажировки в NASA - ФОТО 08:39, Это интересно 2 232
Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга 08:27, В мире 2 774
Путин назвал новый срок запуска «Северного потока-2» 08:13, В мире 2 354
Азербайджанские борцы завоевали два "золота" на чемпионате в Турции 07:49, Спорт 2 459
Советник Трампа оценил шансы на диалог с Ираном 07:36, В мире 2 389
На дороге Баку-Губа произошло жуткое ДТП - автомобиль разорвало на части - ФОТО 07:21, Общество 3 079
Дети провалились под лед и утонули - трагедия в Москве 07:07, В мире 2 784
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами - много погибших 06:01, В мире 2 851
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии 04:32, В мире 3 338
Ливийская армия объявила о прекращении огня на западе страны 03:02, В мире 3 596
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 01:58, В мире 3 659
Зеленский выступил с официальным обращением к украинцам по поводу катастрофы Boeing 00:42, В мире 4 419
Почти 150 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции 00:13, В мире 4 217
В Баку столкнулись дорогие автомобили, есть пострадавшие - ФОТО 11 января 23:42, Общество 5 478
Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления 11 января 23:25, В мире 4 499
Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing 11 января 23:11, В мире 4 599
ЦИК объявила общие итоги муниципальных выборов - ФОТО 11 января 23:01, Политика 4 473
Иран просит ООН наказать США 11 января 22:56, В мире 4 600
Вашингтон угрожает лишить Багдад доступа к доходам от продажи нефти 11 января 22:49, В мире 4 657
Азербайджан в списке лучших стран 2019 года 11 января 22:43, Политика 4 985
ЕС порекомендовал отказаться от полетов над Ираном 11 января 22:30, В мире 4 602
Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных 11 января 22:18, В мире 4 730
В ЦИК состоялось заседание, посвященное общим итогам муниципальных выборов 11 января 22:04, Политика 4 560
Меркель назвала "важным шагом" признание Ирана 11 января 21:55, В мире 4 777
Президент Ирана извинился перед Украиной за сбитый Boeing 11 января 21:35, В мире 5 195
Али Керимли перешел все границы - в качестве врага азербайджанского народа 11 января 21:30, Политика 5 346
В Азербайджане выросли банковские вклады 11 января 21:14, Экономика 4 991
Кабмин утвердил Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию 11 января 20:56, Общество 6 061
Вице-президент Ирана назвал национальной трагедией ситуацию с гибелью Boeing-737 11 января 20:41, В мире 5 044
Армения за фашизм: Ереван отказался возбудить дело по факту осквернения памятника Грибоедову 11 января 20:16, В мире 5 477
Пытающиеся озвучивать ложь об азербайджанской армии, полностью лишены чувства любви к Родине - Депутат 11 января 20:02, Политика 5 038
В Армении распространяется свиной грипп - есть погибший, сотни в больницах 11 января 19:57, В мире 5 371
Украина назвала катастрофу Boeing в Иране умышленным убийством 11 января 19:49, В мире 5 508
Айдын Гулиев: Радикальная оппозиция опасна для будущего Азербайджана 11 января 19:41, Политика 5 061
Спикер парламента Ирана выразил соболезнования семьям жертв сбитого Boeing 11 января 19:26, В мире 5 240
В аэропорту Дубая задержаны десятки рейсов 11 января 19:17, В мире 5 603
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже 11 января 18:55, В мире 5 346
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 11 января 18:42, Политика 5 384
Мазахир Панахов: Кадры из соцсетей в связи с муниципальными выборами тщательно изучены 11 января 18:34, Политика 5 249
В Германии и Австралии прошли протесты экоактивистов - ВИДЕО 11 января 18:31, В мире 5 471
Суд вынес решение по делу убийцы Нармин Гулиевой 11 января 18:25, Общество 7 941
В Стамбуле произошло землетрясение 11 января 18:16, В мире 5 691
Вдова погибшего командира экипажа МАУ: Дочке снилось, что папу убили - ФОТО 11 января 18:11, В мире 6 266
Азербайджанские пограничники пресекли незаконное пересечение госграницы - ФОТО 11 января 18:06, Общество 6 074
Глава ВКС КСИР рассказал, как был сбит украинский самолет 11 января 18:00, В мире 7 138
США готовили убийство еще одного иранского военачальника 11 января 17:54, В мире 5 677
Офис президента Украины опубликовал фото фрагментов сбитого Boeing 11 января 17:50, В мире 5 548
Айдын Мирзазаде: Успехи Азербайджана невыгодны радикальной оппозиции 11 января 17:38, Политика 5 432
"Международные авиалинии Украины" отреагировали на признание Ирана в уничтожении самолета 11 января 17:30, В мире 6 611
ЦИК Азербайджана отменил решение Окружной избирательной комиссии 11 января 17:17, Политика 5 589
Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам - ФОТО 11 января 17:11, Политика 5 502
Азербайджанские моряки спасли с тонущей лодки трех мигрантов - ФОТО 11 января 17:00, Общество 6 336
Парламент Ирана проведет открытое заседание по катастрофе украинского самолета 11 января 16:55, В мире 5 689
Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии 11 января 16:49, В мире 5 761
Закир Гасанов: Вооружение азербайджанской армии полностью позволяет обеспечить победу над противником - ФОТО 11 января 16:40, Политика 5 948
Floreal Flower Bar - Biz yeni loqo, yeni məkan və yeni konsepsiya ilə qarşınızdayıq - FOTO - VİDEO (R) 11 января 16:30, Общество 6 012
В Париже пока не получили данные черных ящиков сбитого в Иране Boeing 11 января 16:23, В мире 5 782
В Кремле проходят переговоры Путина и Меркель 11 января 16:11, В мире 5 890
Ливан лишили права голоса в ООН - Причина 11 января 16:05, В мире 6 044
Киев даст юридическую оценку крушению Boeing в Иране 11 января 15:52, В мире 5 907
На Бибиэйбатской дороге изменили движение транспорта - ФОТО 11 января 15:40, Общество 6 664
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Султану Омана 11 января 15:28, Политика 5 959
Зеленский обсудит уничтожение "Боинга" с Рухани и обратится к нации 11 января 15:18, В мире 6 293
В YARAT состоится показ картины "Шесть" 11 января 15:05, Культура 6 158
КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing 11 января 14:51, В мире 6 429
Интенсивная перестрелка на границе Азербайджана и Армении - Заявление 11 января 14:41, Политика 7 849
У дорожной полиции новая форма - ФОТО 11 января 14:34, Общество 7 844
"Азербайджан 2017" в ТОП-10 лучших Гран-при "Формулы-1" 11 января 14:26, Спорт 6 265
Twitter заблокировал аккаунт Али Хаменеи 11 января 14:21, В мире 6 411
"Большое, человеческое спасибо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за прекрасные условия для наших детей!" – репортаж из Детского психоневрологического центра - ФОТО - ВИДЕО 11 января 14:12, Политика 22 465
Фарид Шафиев встретился в Пекине со студентами, изучающими азербайджанский язык 11 января 13:53, Политика 6 497
Эмин Агаларов выступит с концертом в Лондоне 11 января 13:39, Культура 6 601
В ОАЭ объявили трехдневный траур после смерти султана Омана 11 января 13:35, В мире 6 717
Сотрудники МЧС Азербайджана примут участие в учениях за рубежом 11 января 13:31, Общество 6 649
Прогноз погоды на воскресенье 11 января 13:27, Общество 15
Android атакован известной группой хакеров 11 января 13:23, Технологии 6 481
Bu şəxslər ölkəmizin gələcəyi üçün təhlükədir - Aydın Quliyev 11 января 13:18, Azərbaycanca 7 140
Верховный лидер Ирана приказал опубликовать данные о сбитом Boeing 11 января 13:10, В мире 6 813
В минувшем году тысячи азербайджанцев были обеспечены средствами реабилитации 11 января 13:04, Общество 6 723
Генпрокуратура Ирана настаивает на установлении лиц, сбивших украинский самолет 11 января 13:00, В мире 6 784
В Баку осушено озеро 11 января 12:55, Общество 9 124
Черный ящик со сбитого украинского самолета отправят во Францию 11 января 12:51, В мире 6 649
В Стамбуле горит текстильная фабрика 11 января 12:47, В мире 6 741
"Международные авиалинии Украины" прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing 11 января 12:43, В мире 7 004
Джастин Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Иране 11 января 12:38, В мире 6 702
КНДР: диалога с США о снятии части санкций не будет 11 января 12:34, В мире 6 655
Азербайджанская продукция будет представлена на выставке в Германии 11 января 12:30, Экономика 7 077
Пять стран создали группу помощи родным погибших в катастрофе в Иране 11 января 12:25, В мире 6 760
Пожары превратили небо Австралии во флаг аборигенов - ФОТО 11 января 12:21, В мире 6 833
В Москве задержаны и отменены десятки рейсов 11 января 12:16, В мире 7 285
В США признали Су-57 небоеспособным 11 января 12:11, В мире 7 490
Зеленский надеется на расследование катастрофы в Иране без задержек 11 января 12:05, В мире 6 731
Радикальная оппозиция в Азербайджане политизирует бытовые случаи из-за отсутствия аргументов 11 января 12:00, Политика 6 780
Опубликовано точное расписание Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2020 - ФОТО 11 января 11:56, Общество 7 679
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит тысячи сотрудников 11 января 11:51, В мире 6 864
У резиденции Трампа во Флориде задержали иранца с мачете 11 января 11:46, В мире 6 842
В США оштрафовали Boeing на 5 млн долларов 11 января 11:42, В мире 6 844
Он не знает элементарных вещей - жесткий ответ Пашиняну от грузинского министра 11 января 11:38, Политика 10 607
В Мексике 12-летний подросток убил учительницу и застрелился 11 января 11:33, В мире 6 924
16 лучших продуктов выставки CES 2020 11 января 11:28, Технологии 6 907
Оттава требует, чтобы Вашингтон объяснил убийство Сулеймани 11 января 11:23, В мире 7 011
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 11 января 11:18, Экономика 7 028
Очередной шаг по улучшению оснащения азербайджанской армии: открыты новые склады - ФОТО - ВИДЕО 11 января 11:13, Политика 7 054
Зеленский потребовал извинений и компенсации от Ирана 11 января 11:09, В мире 7 336
Ещё новости