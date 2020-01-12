https://news.day.az/world/1193316.html Самолет в Индии совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
Самолет в Индии совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва
Самолет авиакомпании AirAisa совершил экстренную посадку в аэропорту Калькутты из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно. Об этом сообщает газета Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Лайнер выполнял рейс из Калькутты в Мумбаи. Через 40 минут после взлета пилот получил от одной из пассажирок записку, в которой сообщалось, что на теле женщины закреплены взрывные устройства, которые она может взорвать в любой момент.
Воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту вылета. Угрожавшая взрывом женщина задержана, взрывных устройств на ее теле не обнаружено, заявили в полиции.
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