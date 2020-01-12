В Киеве автомобиль врезался в столб и загорелся - ФОТО

Ночью в воскресенье в Киеве автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и загорелся, водитель погиб, четверо пассажиров получили травмы, сообщила госслужба по ЧС Украины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей. В 3.19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции", - сообщила пресс-служба на своей странице в Facebook. Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.