Родственникам жертв крушения украинского Boeing начали угрожать

Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв крушения украинского Boeing. Об этом сообщает телеканал Iran International в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным журналистов, граждан Ирана, чьи родные погибли в авиакатастрофе, предостерегли не давать интервью персидским медиа за пределами страны, если они хотят получить останки жертв.

11 января, после того как Иран признал вину в крушении лайнера, в стране начались антиправительственные акции. Протестующие, в частности, требовали отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) загорелся и упал утром 8 января через несколько минут после взлета в окрестностях Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 83 иранца. Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету.