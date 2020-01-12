https://news.day.az/world/1193334.html В Индии произошло сильное землетрясение

В Индии произошло сильное землетрясение

В мире, 12 января 2020 19:21 261

Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы сегодня на территории союзной территории Ладакх на севере Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал  NDTV. Эпицентр землетрясения находился на территории части Кашмира, подконтрольной Пакистану.

Толчки произошли на глубине около 10 км и продолжались несколько секунд.

Инцидент вызвал панику среди местного населения, люди выбегали из домов, сообщил телеканалу представитель местной полиции. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

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