https://news.day.az/world/1193338.html Израиль призвал ЕС присоединиться к санкциям США против Ирана
Израиль призвал ЕС присоединиться к санкциям США против Ирана
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал европейские страны присоединиться к антииранской санкционной политике США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что с соответствующим призывом он обратился к Великобритании, Франции и Германии.
Он также отметил, что "приветствует" введенные американским лидером Дональдом Трампом ограничительные меры по отношению к Ирану.
Нетаньяху также предположил, что решение о введении санкций США также было продиктовано намерением иранской стороны ускорить процесс обогащения урана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре