Израиль призвал ЕС присоединиться к санкциям США против Ирана

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал европейские страны присоединиться к антииранской санкционной политике США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что с соответствующим призывом он обратился к Великобритании, Франции и Германии.

Он также отметил, что "приветствует" введенные американским лидером Дональдом Трампом ограничительные меры по отношению к Ирану.

Нетаньяху также предположил, что решение о введении санкций США также было продиктовано намерением иранской стороны ускорить процесс обогащения урана.