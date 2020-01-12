https://news.day.az/world/1193338.html Израиль призвал ЕС присоединиться к санкциям США против Ирана

Израиль призвал ЕС присоединиться к санкциям США против Ирана

В мире, 12 января 2020 20:22 397

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал европейские страны присоединиться к антииранской санкционной политике США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что с соответствующим призывом он обратился к Великобритании, Франции и Германии.

Он также отметил, что "приветствует" введенные американским лидером Дональдом Трампом ограничительные меры по отношению к Ирану.

Нетаньяху также предположил, что решение о введении санкций США также было продиктовано намерением иранской стороны ускорить процесс обогащения урана.

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