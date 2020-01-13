Роухани назвал удары по базам США ответом Ирана на деятельность Вашингтона

Иранские ракетные удары по американским базам в Ираке стали ответом на преступную деятельность США. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, передает ТАСС.

"Мы никогда не стремились разжечь войну в регионе, и поэтому провели операцию против американских баз лишь в качестве ответа на преступную деятельность США", - приводит слова Роухани его пресс-служба. Он добавил, что "исламская республика полностью готова к защите своих интересов".

По словам политика, "сегодня все должны осознать, что диалог и тесное сотрудничество мусульманских народов и государств в регионе принесет пользу всем". "А от любого рода дистанцирования, конфликтов и войн все только страдают", - сказал он.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.