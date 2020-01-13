Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры, передает РИА Новости.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в эфире телеканала Fox News, что Иран сейчас находится под максимальным давлением, он подавляется и будет вынужден сесть за стол переговоров.
"Советник по нацбезопасности предположил сегодня, что санкции и протесты "подавляют" Иран, заставят его идти на переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и "не убивайте своих протестующих", - написал Трамп в Twitter.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре