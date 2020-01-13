https://news.day.az/world/1193359.html Самолет Thai Airways совершил вынужденную посадку с двумя мертвыми пассажирами на борту
Самолет Thai Airways совершил вынужденную посадку с двумя мертвыми пассажирами на борту
Самолет авиакомпании Thai Airways совершил в понедельник вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров.
Об этом сообщила интернет-газета ColomboPage, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Самолет, который летел из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 по местному времени. К этому моменту двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы. Других подробностей инцидента издание не приводит.
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