Шестилетний мальчик сел за руль "Гелендвагена" и умчался - ВИДЕО

В Сети опубликовано на видео, на котором запечатлен шестилетний мальчик за рулем автомобиля в Казахстане, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел в городе Алматы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как ребенок садится за руль "Гелендвагена", видит, как его снимают, и быстро уезжает.

Как передает издание liter.kz, при этом видео с ним снял его отец, который сам же дал ребенку "покататься". После этого ролик появился в соцсетях.

В пресс-службе дорожной полиции города сообщили, что в отношении мужчины был составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 612 ч. 5 КРКобАП - передача управления транспортного лицу, не имеющего права управления.

"Даже если учесть, что мальчик управлял машиной на учебном полигоне, нельзя исключать большой риск, и прежде всего, для самого ребенка. Отец должен был это понимать", - сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина признал вину и пообещал больше не сажать сына за руль.

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