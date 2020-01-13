Блумберг готов потратить все свои деньги ради победы над Трампом

Миллиардер Майкл Блумберг тратит все свои деньги, чтобы избавиться от американского президента Дональда Трампа.

Такое заявление кандидат в президенты США дал агентству Reutres, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Блумберг не скрывает, что его главная цель - избавиться от Трампа​​​.

"Я трачу все свои деньги, чтобы избавиться от Трампа. Вы хотите, чтобы я тратил больше или меньше?"

Миллиардер вступил в предвыборную гонку в ноябре 2019 года. По данным СМИ, только на телевизионную рекламу он уже потратил более 200 миллионов долларов.

Блумберг обещает избирателям победить Дональда Трампа. Но для этого миллиардеру нужно, чтобы демократы выдвинули его единым кандидатом от партии, а до этого - получить поддержку избирателей на праймериз (внутрипартийных выборах) и большинство голосов делегатов партийного съезда в июле.