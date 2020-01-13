https://news.day.az/world/1193390.html Торговая сделка Китая и США: стало известно, когда будут поставлены подписи

Торговая сделка Китая и США: стало известно, когда будут поставлены подписи

В мире, 13 января 2020 10:55 151

США и Китай уже на этой неделе могут подписать торговое соглашение. Сегодня главный переговорщик КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

13 декабря стороны достигли договоренностей по данному вопросу и, как ожидается, подпись под документом поставят в среду - 15 января. Отметим, содержание проекта документа не раскрывается, однако эксперты уверены, что речь в нем идет о снижении пошлин на китайские товары со стороны США, и увеличении закупок Китаем американских товаров, а также о расширении прав американских компаний в КНР.

Впрочем, хотя первая часть сделки и является самым значительным прорывом в торговой войне двух стран, эксперты отмечают, что она не решит главную проблему, противостояние продолжится, а дальнейшие переговоры могут быть еще более долгими и сложными.

Как сообщает The Wall Street Journal, власти США и Китая также договорились о проведении раз в полгода консультаций для обсуждения спорных вопросов между странами в экономической сфере, а также относительно осуществления в них реформ. По словам источников издания, об этом будет объявлено в день подписания соглашения по первой части сделки.

Стоит отметить, что одним из условий сделки, судя по всему, является отказ Китай от девальвации юаня. Пекин таким образом компенсировал потери от введения пошлин, однако Штатам такой ход очень сильно не нравился и они всячески призывали официальный Пекин отказаться от ослабления своей валюты.

Сейчас курс юаня укрепляется, котировки пары USD/CNH уже опустились до минимума с конца июля.
 

США добиваются от Китая прекращения закупок иранской нефти, об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин. После введения различных санкций, поставки энергоносителей из Ирана резко снизились, однако Пекин продолжает покупки и основная часть иранского экспорта идет именно в Китай.

"Я встречался с китайскими официальными лицами. Они направляли делегацию, чтобы встретиться и обсудить это с нами и с представителями Госдепартамента", - сообщил министр.

По его словам, китайские государственные компании больше не покупают иранскую нефть. Как отметил Мнучин, США "находятся в тесном взаимодействии" с официальными лицами Китая с тем, чтобы добиться полного прекращения указанных поставок в страну.

Мнучин отметил, что ранее США ввели санкции в отношении ряда китайских фирм, осуществлявших транспортировку иранской нефти.
 

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