https://news.day.az/world/1193399.html Госсекретарь США призывает правительство Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу
Госсекретарь США призывает правительство Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу
Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение нападением на иракскую авиабазу "Балад" и призвал наказать виновных, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Возмущен сообщениями об очередном ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал Помпео в своем твиттере.
Он добавил, что "продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака группами, не лояльными иракскому правительству, должны быть прекращены".
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