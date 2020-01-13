Госсекретарь США призывает правительство Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу

Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение нападением на иракскую авиабазу "Балад" и призвал наказать виновных, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Возмущен сообщениями об очередном ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал Помпео в своем твиттере.

Он добавил, что "продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака группами, не лояльными иракскому правительству, должны быть прекращены".