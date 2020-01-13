https://news.day.az/world/1193416.html Трогательный клип, посвященный погибшим пассажирам самолёта Тегеран-Киев - ВИДЕО

Трогательный клип, посвященный погибшим пассажирам самолёта Тегеран-Киев - ВИДЕО

В мире, 13 января 2020 10:36 468

В Сети набирает популярность клип, посвященный погибшим с самолёта Тегеран-Киев.

В подписи к видео отмечается, что это были в основном обеспеченные люди, порой принадлежащие к элите общества. А кто-то просто полетел в Киев в свадебное путешествие...

Напомним, что выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Day.Az представляет читателям трогательные кадры:

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