Пассажиры метро массово разделись до трусов ради веселья

В Лондоне, Великобритания, пассажиры метро массово разделись до трусов, чтобы развеселить попутчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В воскресенье, 12 января, сотни британцев приняли участие в ежегодном мероприятии No Trousers Tube Ride, цель которого - повеселиться и заставить пассажиров метро улыбнуться. Они встретились в три часа по местному времени и оголили ноги до трусов. "При желании можно надеть смешное нижнее белье. Но ничего вычурного и кричащего", - предупреждают пользователи социальных сетей.

Участники подчеркнули, что нельзя надевать белье, которое может обидеть или расстроить окружающих. "Мы пытаемся развеселить людей, а не вывести их из себя", - объяснили они. На кадрах, снятых на эскалаторах и в вагонах лондонского метро, мужчины и женщины в трусах общаются, смеются и танцуют на глазах у попутчиков.