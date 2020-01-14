https://news.day.az/world/1193729.html США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

В мире, 14 января 2020 07:07 499

США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.

Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе министерства финансов по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Министерство финансов США 5 августа 2019 года причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики".

ЦБ КНР тогда заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.

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