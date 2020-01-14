США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе министерства финансов по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.
Министерство финансов США 5 августа 2019 года причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики".
ЦБ КНР тогда заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.
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