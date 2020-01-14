Драматический момент поломки аттракциона на Филиппинах попал на камеры - ВИДЕО

Две юных посетительницы парка развлечений на Филиппинах попали в крайне неприятную ситуацию, когда решили прокатиться на одном из аттракционов. Карусель вышла из строя, в результате чего одна из девочек была выброшена на землю, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

К счастью, серьезных ранений в результате инцидента никто не получил.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.