https://news.day.az/world/1193789.html Драматический момент поломки аттракциона на Филиппинах попал на камеры - ВИДЕО
Драматический момент поломки аттракциона на Филиппинах попал на камеры - ВИДЕО
Две юных посетительницы парка развлечений на Филиппинах попали в крайне неприятную ситуацию, когда решили прокатиться на одном из аттракционов. Карусель вышла из строя, в результате чего одна из девочек была выброшена на землю, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
К счастью, серьезных ранений в результате инцидента никто не получил.
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