В Австралии с воздуха сбросили пищу пострадавшим при пожарах животным - ВИДЕО

В огне погибли свыше миллиарда редких животных, включая коал, кенгуру и летучих лисиц, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Австралийские спасатели провели операцию под названием "Скалистый кенгуру": сотрудники охраны дикой природы сбросили с воздуха несколько тонн моркови и сладкого картофеля, чтобы накормить животных, которые из-за масштабных пожаров остались без привычной еды.

Стихия свирепствует на этом континенте уже несколько месяцев. Пламя уничтожило более 6,5 миллионов гектаров леса, сгорели тысячи домов.

В огне погибли свыше миллиарда редких животных, включая коал, кенгуру и летучих лисиц.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.