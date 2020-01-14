В Германии провели антитеррористические рейды

Правоохранительные органы ФРГ провели во вторник утром рейды "по подозрению в подготовке тяжкого преступления, представляющего угрозу госбезопасности". Об этом сообщила в Twitter Генпрокуратура Берлина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, операция прошла в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне - Вестфалии и Тюрингии. Как отметили в ведомстве, обыски "направлены против подозреваемых чеченского происхождения из числа исламистов".

В сообщении Генпрокуратуры говорится о том, что группа подозреваемых в возрасте от 23 до 28 лет высматривала места возможного совершения теракта. В их квартирах были конфискованы наличные деньги, холодное оружие, носители информации.

"По состоянию на настоящий момент конкретной угрозы теракта не было. В мерах участвовали около 180 сотрудников", - подчеркнули в Генпрокуратуре.