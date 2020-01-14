В Китае загорелся нефтехимический завод - ВИДЕО

Мощный взрыв прогремел во вторник, 14 января, на нефтехимическом заводе на юге Китая. В настоящее время сотрудников и посетителей предприятия эвакуируют, информации о пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как говорится в сообщении CCTV, завод, на котором произошло возгорание, расположен в городе Чжухай на территории провинции Гуандун.

На ролике, размещенном в Сети, видно, что над заводом поднимается густой черный дым. Его видно за километры.

Все обстоятельства и причины взрыва выясняются.

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