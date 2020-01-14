https://news.day.az/world/1193963.html В Китае загорелся нефтехимический завод - ВИДЕО
В Китае загорелся нефтехимический завод - ВИДЕО
Мощный взрыв прогремел во вторник, 14 января, на нефтехимическом заводе на юге Китая. В настоящее время сотрудников и посетителей предприятия эвакуируют, информации о пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Как говорится в сообщении CCTV, завод, на котором произошло возгорание, расположен в городе Чжухай на территории провинции Гуандун.
На ролике, размещенном в Сети, видно, что над заводом поднимается густой черный дым. Его видно за километры.
Все обстоятельства и причины взрыва выясняются.
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