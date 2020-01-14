https://news.day.az/world/1193995.html НАТО готова возобновить работу тренировочной миссии в Ираке

НАТО готова возобновить работу тренировочной миссии в Ираке

В мире, 14 января 2020 17:58 470

Североатлантический альянс возобновит работу тренировочной миссии в Ираке, как только это позволят условия безопасности. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с замглавы МИД Ирака Абдель Керимом Хашемом Абу аль-Госом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"НАТО полностью привержена продолжению работы с Ираком. НАТО готова возобновить работу тренировочной миссии по подготовке кадров для иракской армии, как только это позволят условия в стране. Стабильный Ирак имеет ключевое значение для региональной стабильности и евроатлантической безопасности", - заявил Столтенберг.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Сразу после этого НАТО объявила о приостановке работы миссии инструкторов альянса из опасений за их безопасность, часть стран НАТО даже вывела свои контингенты из Ирака. В ответ на удар США Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана, а также призвал НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

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