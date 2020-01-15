Иран пригрозил Греции из-за баз США

Иран пригрозил Греции из-за ее возможного участия в военной операции США. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Газета пишет, что предупреждение пришло в посольство Ирана в Афинах. Письмо было ответом на статью в одном из греческих изданий, вышедшую на прошлой неделе. В ней говорилось, что Греция примет "некоторое участие" в операции США против Ирана, если таковая начнется. Также отмечалось, что Афины не смогут помочь Вашингтону военными кораблями "из-за сложной ситуации в Средиземном море".

Посольство Ирана затем заявило, что Тегеран ответит на любое действие страны, которая примет участие в американской операции. При этом в дипмиссии подчеркнули, что традиционно Иран и Греция сохраняли теплые и дружественные отношения. "Мы считаем, что [написанное в газете] не могло представлять официальную позицию Афин", - цитирует посольство The Jerusalem Post.