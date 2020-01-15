https://news.day.az/world/1194242.html Ливийская нацармия нанесла ракетные удары по югу Триполи
Ливийская нацармия нанесла ракетные удары по югу Триполи
Подразделения Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара нанесли ракетный удар по Триполи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как утверждает пресс-секретарь правительства национального согласия Мухаммед Кунуну, боеприпасы упали в районах Салахаддин и Эр-Рамле. Кроме того, отметил представитель ПНС, над столицей Ливии летают дроны Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее в Москве прошла встреча руководства правительства национального согласия и Ливийской национальной армии. Переговоры касались режима прекращения огня: глава ПНС Файез Сарадж подписал итоговый документ о перемирии, а Хафтар взял два дня на раздумья.
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