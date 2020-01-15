Сенат США ограничит полномочия Трампа по Ирану

Сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что у него достаточно голосов республиканцев, чтобы принять резолюцию, ограничивающую возможности президента США Дональда Трампа проводить военные операции против Ирана без разрешения конгресса. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кейн заявил, что у него есть 51 "объявленный голос" в поддержку пересмотренной версии его резолюции о военных полномочиях. Он сообщил, что сенаторы от Республиканской партии Майк Ли, Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз и Тодд Янг поддержат его резолюцию.

Резолюция Кейна предписывала президенту прекратить любые военные действия против Ирана, его правительства или вооруженных сил без специального разрешения Конгресса. Эта мера направлена на предотвращение дальнейшей эскалации военных действий в отношении Ирана.

В ночь со 2 на 3 января США нанесли удар в районе международного аэропорта Багдада по автомобилю, в котором находился генерал-майор Касем Сулеймани, возглавлявший подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани. В качестве возмездия Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

По словам Кейна, резолюция может быть рассмотрена в следующий вторник, хотя голосование может состояться раньше, если будет достигнута договоренность с руководством. Кейн отметил, что по правилам Сената эта мера может быть вынесена на ускоренное голосование и для ее принятия требуется лишь простое большинство голосов.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер также заявил, что резолюция получит достаточную поддержку для ее принятия. "Мы полагаем, что получим 51 голос", - сказал Шумер журналистам во вторник.

На прошлой неделе Палата представителей США проголосовала за ограничение полномочий Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента решила, что президент не может использовать вооруженные силы против Исламской Республики без соответствующего разрешения от законодателей.

В Белом доме уже осудили принятую резолюцию. В распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли говорится, что документ подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

