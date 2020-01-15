Total перенесет финансовый центр после Brexit

Французский энергетический гигант Total планирует вывести свои деньги из Великобритании после Brexit и вернуть свой финансовый центр в Париж, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Генеральный директор Total Патрик Пуянне объявил о планах компании перенести свой центр финансовых операций из Лондона обратно в Париж, в "сердце экономической и финансовой системы Европы", к концу 2020 года. Это решение затронет 60-70 рабочих мест в компании.

"Total вернет свои деньги обратно в Париж", - заявил Пуянне на финансовой конференции во французской столице во вторник.

Позже он написал в Twitter, что это было "логичным решением", учитывая решение Великобритании выйти из Европейского союза.

Пуянне отметил, что с юридической точки зрения "это мало что меняет", но Total надеется подать сигнал, что Париж является привлекательным местом для бизнеса.

"Я думаю, это хорошо, что крупные европейские группы демонстрируют свою веру в Европу", - сказал он на конференции Euronext в Париже.

Решение Total покинуть город вновь вызовет сомнения в том, сможет ли Лондон сохранить свои позиции в качестве важнейшего финансового центра Европы на фоне конкуренции со стороны Парижа и Франкфурта.

Неопределенность, связанная с Brexit, оказала значительное негативное влияние на экономику Великобритании.

По оценкам Bloomberg Economics экономические потери, вызванные выходом Великобритании из Евросоюза, уже достигли 130 млрд фунтов стерлингов ($170 млрд), а к концу года они могут увеличиться еще на 70 млрд фунтов стерлингов.

