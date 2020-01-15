https://news.day.az/world/1194254.html Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете

Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете

В мире, 15 января 2020 14:42 249

Страны-основательницы ООН должны обеспечить безопасность на планете и предотвратить глобальные конфликты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Подать пример должны основательницы ООН, именно пять лидерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений", - сказал он.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Стало известно, когда в Турции введут в строй С-400 15:11, В мире 2
Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана 15:03, Политика 107
Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий - ФОТО 15:01, Политика 149
В Азербайджане разработали новый кодекс в сфере туризма - ФОТО 14:57, Туризм 167
Генпрокуратура ФРГ подозревает бывшего дипломата ЕС в шпионаже 14:51, В мире 212
Новый метод борьбы с незаконной парковкой - в Баку появятся спецавтомобили - ФОТО 14:49, Общество 431
Сенат США ограничит полномочия Трампа по Ирану 14:48, В мире 228
Главы МИД Азербайджана и Гайаны обменялись поздравительными письмами 14:45, Политика 215
Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете 14:42, В мире 251
Total перенесет финансовый центр после Brexit 14:38, В мире 269
ООО “Azercell Telecom” представило отчет о результатах работы “Мобильной зубной клиники” - ФОТО (R) 14:35, Экономика 280
Иран пригрозил Греции из-за баз США 14:30, В мире 341
Ливийская нацармия нанесла ракетные удары по югу Триполи 14:26, В мире 357
CША собрались урезать военную помощь Ираку 14:22, В мире 356
Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с "ИГ" 14:18, В мире 372
В Польше оштрафовали Volkswagen на рекордные $31 млн 14:14, В мире 402
Азербайджан призвал итальянские компании к сотрудничеству в различных сферах экономики - ФОТО 14:10, Экономика 436
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран 14:05, В мире 469
В Азербайджане сегодня выплатят январскую пенсию 14:02, Общество 1 096
Азербайджан и Беларусь обсудили экономическое сотрудничество 13:48, Экономика 520
В Баку снова будет дождливо 13:43, Общество 6
Селфи премьера у следователя - Новая "мировая практика" в Армении 13:38, Политика 752
Иран терпит значительные убытки из-за санкций США 13:33, В мире 601
Фейк против Нетребко и Эйвазова запустил продюсер Рене Массис - этнический армянин 13:29, Политика 834
Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога 13:25, Спорт 588
Названа дата открытия кольцевой дороги Гянджа-Красный мост 13:21, Общество 841
В Баку пройдет четвертый фестиваль "ЗИМА" 13:18, Культура 671
Наглость Симоньян растет, как и территории "древней Армении" на юге России 13:14, Политика 1 187
Нигяр Арпадараи: Расходы Азербайджана в связи с Формулой 1 из года в год уменьшаются 13:08, Общество 783
На гонках "Формулы-1" в Баку могут увеличить количество трибун 12:54, Общество 846
В Азербайджан из Европы вернулись свыше 1400 человек 12:50, Общество 875
Kapital Bank обновил еще 3 филиала в Нахчыване (R) 12:45, Экономика 770
В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства - ФОТО 12:35, Общество 922
Расширение дороги Баку-Сумгайыт снизит транспортную нагрузку - Госагентство 12:30, Общество 1 111
Стали известны результаты экзаменов экстерном по Баку 12:24, Общество 933
Роухани извинился за то, что Иран не сразу признал, что сбил украинский самолет 12:20, В мире 1 053
Сын арестованного главы ИВ Агстафинского района уволен из органов прокуратуры 12:19, Общество 1 075
Прибыль Азербайджана от «Формулы-1» превысила полмиллиарда долларов 12:16, Экономика 1 021
В Азербайджане в рамках борьбы с коррупцией арестованы девять должностных лиц 12:13, Общество 1 072
В Азербайджане будут построены несколько платных автодорог 12:07, Общество 1 210
Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе и мире - мнение эксперта 12:03, Политика 949
Австралия выделит дополнительные средства для пострадавших от пожаров 11:59, В мире 979
Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing 11:55, В мире 1 000
Wall Street Journal разоблачил проармянскую деятельность директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку 11:51, Политика 1 070
Американский конгрессмен распространил заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января 11:48, Политика 1 054
Граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 1,1 тысячи объектов недвижимости 11:45, Экономика 1 048
Обнародована дата очередного заседания Консультативного совета «Южного газового коридора» 11:42, Экономика 1 022
В Азербайджане отремонтировано свыше 1300 км автомобильных дорог 11:39, Общество 1 070
Отец Меган Маркл готов выступить в суде против дочери 11:36, В мире 1 318
Появились кадры момента взрыва на нефтехимическом заводе в Испании - ВИДЕО 11:32, В мире 1 345
В Азербайджане за отмывание денежных средств привлечены к ответственности три юрлица 11:28, Общество 1 210
Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099 (R) 11:25, Экономика 1 148
В Баку прошла творческая встреча с юными артистами Детского театра-студии "Гюнай" - ФОТО 11:21, Культура 1 119
В Азербайджане арестованы лица, реализовавшие поддельные спиртные напитки 11:18, Общество 1 438
Фонд Гейдара Алиева обеспечил лекарствами детей, больных буллёзным эпидермолизом - ФОТО 11:14, Общество 1 163
В 2020 году Азербайджан сыграет главную роль в поставках газа в Европу и на Ближний Восток - Роб Собхани специально для Day.Az 11:05, Политика 1 160
Как спасти мир, участвуя в архитектурном конкурсе (R) 11:00, Экономика 1 174
В Азербайджане зарегистрировано свыше 100 тысяч новых абонентов ПО "Азеригаз" 10:58, Экономика 1 185
В Азербайджане в прошлом году с поличным были задержаны 19 коррупционеров 10:53, Общество 1 257
Три страны обвинили Иран в нарушении условий ядерной сделки 10:49, В мире 1 287
Туркомпании Азербайджана предупредили в связи с вирусом в Китае 10:39, Общество 1 324
Азербайджан сумел серьезно увеличить доступность электроэнергии - ВИДЕО 10:34, Экономика 1 285
В Баку скончалась известная предпринимательница 10:26, Общество 3 460
Новое назначение в Главном управлении полиции Баку 10:23, Общество 1 908
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг 10:19, Политика 1 327
Появились новые кадры попадания ракет в украинский Boeing - ВИДЕО 10:15, В мире 3 358
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 10:11, Политика 1 388
2019 год вошел в историю Азербайджана как год развития и прогресса 10:07, Политика 1 383
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы 10:03, Экономика 1 429
В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в Boeing 09:59, В мире 1 857
Азербайджанская нефть подорожала 09:54, Экономика 1 541
Фундаментальный принцип внутренней и внешней политики Азербайджана - повышение социального благосостояния населения - ВИДЕО 09:50, Политика 1 429
В Пакистане число жертв ливней и снегопадов превысило 90 человек 09:45, В мире 1 530
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли 09:41, В мире 1 481
В Мексике 70 воспитанников детсада попали в больницы с отравлением 09:37, В мире 1 503
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников 09:33, В мире 1 538
Число пострадавших от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом достигло 60 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 09:28, В мире 1 801
Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД 09:24, В мире 1 548
Пожар в жилом здании в Баку, жители эвакуированы 09:19, Общество 2 086
ВОЗ: Пока нет ясности в том, передается ли вирус новой пневмонии от человека к человеку 09:13, В мире 1 652
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин 09:03, В мире 1 638
Благодаря вниманию государства азербайджанская армия сегодня сильнейшая в регионе - Военный эксперт для Day.Az 08:32, Политика 1 981
Россия и Турция играют очень важную роль в ливийском вопросе - заявление ЕС 08:09, В мире 1 963
В Турции задержаны более 220 нелегалов 07:27, В мире 2 116
Канада обратилась к Украине за помощью при идентификации жертв авиакатастрофы в Иране 07:10, В мире 2 166
Американскую базу в Ираке снова атаковали - ракетный удар 01:30, В мире 4 087
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан находится в высшей, а Армения – в третьей лиге, и эта разница постепенно будет увеличиваться 01:22, Политика 9 636
Созданы первые роботы исключительно из живых клеток 01:03, Технологии 3 746
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января 01:01, В мире 3 609
Президент Ильхам Алиев: В этом году должно быть построено больше домов для шехидов и инвалидов Карабаха 00:15, Политика 3 489
Президент Ильхам Алиев: Банковский сектор должен поддерживать реальный сектор экономики 14 января 23:56, Политика 3 718
Президент Ильхам Алиев: В этом году также будут приняты дополнительные меры для сохранения стабильной макроэкономической ситуации 14 января 23:46, Политика 3 776
Президент Ильхам Алиев: В этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты 14 января 23:40, Политика 3 765
Азербайджан и РФ в 2020 будут развивать успехи, достигнутые в прошлом году - Михаил Нейжмаков специально для Day.Az 14 января 23:21, Политика 3 845
Азербайджан - в топ-5 в рейтинге роста минимальной зарплаты 14 января 22:50, Экономика 3 740
Мощный взрыв на заводе в Испании - ФОТО 14 января 22:47, В мире 4 198
Ризван Садырханов: В Китае с нетерпением ждут премьеры первой азербайджанской рок-оперы - ФОТО 14 января 22:47, Культура 4 304
Реформы Президента Ильхама Алиева приведут к еще большему росту экономики Азербайджана в 2020 году - Эльшад Мамедов специально для Day.Az - ИНТЕРВЬЮ 14 января 22:09, Политика 4 166
Глава МИД Ирана отменил визит на форум в Давосе 14 января 21:53, В мире 4 355
Издана 95-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 14 января 21:40, Политика 4 181
Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с подростком, который якобы был убит 14 января 21:18, Общество 4 988
СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в столице Судана 14 января 21:15, В мире 4 326
В Баку проходит Неделя патриотического кино - ФОТО 14 января 21:09, Культура 4 319
Realme представила свой первый 5G-смартфон 14 января 21:05, Технологии 4 303
Все сотрудники полиции Азербайджана скоро получат новую форму - ЗАЯВЛЕНИЕ МВД - ФОТО 14 января 21:00, Общество 5 086
Прокуратура Германии выдвинула новые обвинения в адрес работников Volkswagen 14 января 20:56, В мире 4 377
Борис Джонсон хочет собрать полмиллиона фунтов, чтобы в день Brexit зазвонил Биг-Бен 14 января 20:52, В мире 4 367
Новые соседи принца Гарри и Меган Маркл согласились молчать об их личной жизни 14 января 20:46, В мире 4 656
Рассекречено тайное финансирование СМИ за участие в холодной войне против СССР 14 января 20:40, В мире 4 546
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии по случаю 90-летнего юбилея Хошбахта Юсифзаде - ФОТО - ВИДЕО 14 января 20:36, Политика 13 520
Биткоин снова взлетел 14 января 20:33, В мире 4 506
США расширили санкции против КНДР 14 января 20:27, В мире 4 394
Инновации обусловили устойчивый рост в аграрном секторе Азербайджана 14 января 20:20, Экономика 4 377
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн 14 января 20:13, Экономика 4 383
Число опознанных пассажиров сбитого ВС Ирана самолета достигло 100 14 января 20:05, В мире 4 537
В Йемене неизвестный расстрелял людей в мечети, есть погибшие и раненые 14 января 19:58, В мире 4 540
Гражданин Грузии пытался захватить заложника на границе с Азербайджаном - ОФИЦИАЛЬНО 14 января 19:51, Общество 5 122
Рада ожидает от Ирана официальных извинений за сбитый Boeing 14 января 19:48, В мире 4 528
Ermənistan regional və beynəlxalq layihələrdən kənarda qalıb, sosial-iqtisadi sahəsi tamamilə çöküb - Bəhruz Quliyev 14 января 19:43, Azərbaycanca 4 798
SOCAR прокомментировала возможные поставки нефти в Беларусь 14 января 19:40, Экономика 4 735
В Дагестане произошло массовое отравление водой, десятки пострадавших 14 января 19:37, В мире 4 624
Пентагон признал, что Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400 14 января 19:31, В мире 4 711
Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов 14 января 19:24, Технологии 4 554
Жуткое ДТП в Гане, более 30 погибших 14 января 19:16, В мире 4 607
Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД 14 января 19:10, В мире 4 606
Власти Судана временно закрыли воздушное пространство страны 14 января 19:02, В мире 4 646
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД 14 января 18:55, В мире 4 681
Во «ВКонтакте» произошел сбой 14 января 18:47, Технологии 4 656
Минфин Азербайджана выставил на продажу облигации на крупную сумму 14 января 18:40, Экономика 4 761
Daha bir marşrutda kartla ödəniş olacaq 14 января 18:33, Azərbaycanca 5 180
Азербайджан принял участие в заседании в штаб-квартире НАТО - ФОТО 14 января 18:30, Политика 4 845
Заселения в турецкие отели теперь придется ждать подолгу 14 января 18:25, Туризм 5 386
Евротройка подтвердила приверженность ядерной сделке с Ираном 14 января 18:19, В мире 4 774
Выгодное предложение от Silk Way Travel: Турпакет в Анталию всего за 379 USD 14 января 18:03, Экономика 5 189
НАТО готова возобновить работу тренировочной миссии в Ираке 14 января 17:58, В мире 4 932
Роухани заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией 14 января 17:49, В мире 4 915
Премьер Италии не исключил направления в Ливию дополнительных сил 14 января 17:44, В мире 4 982
Один день в Бухаре - цифровые заметки азербайджанского путешественника - ФОТО 14 января 17:40, Туризм 5 337
В Ирландии пройдут досрочные парламентские выборы 14 января 17:29, В мире 4 980
"Утку" о Юсифе Эйвазове тиражировали симоньяновские СМИ - об очередной провокации против Азербайджана 14 января 17:24, Политика 8 183
В 2020 году Азербайджан закрепит дипломатические победы и успехи прошлого года - мнение эксперта 14 января 17:17, Политика 5 044
Назван самый прочный смартфон 14 января 17:10, Технологии 5 339
Европа поблагодарила Россию за Иран без ядерного оружия 14 января 17:04, В мире 5 215
GTA 4 пропала из цифрового магазина Steam 14 января 17:01, Технологии 5 122
Азербайджан с каждым днем все больше опережает Армению 14 января 16:52, Политика 5 294
Армия Хафтара в Ливии начала подготовку к наступлению после срыва переговоров в Москве 14 января 16:48, В мире 5 245
Мурад Адыгезалзаде предоставил юным музыкантам возможность выступить с оркестром имени Гара Гараева - ФОТО 14 января 16:43, Культура 5 355
Сильный взрыв в Турции, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 14 января 16:39, В мире 6 329
Азербайджанский скрипач-виртуоз удостоен награды в Турции 14 января 16:35, Культура 5 294
Лондон, Берлин и Париж запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном 14 января 16:28, В мире 5 220
Ещё новости