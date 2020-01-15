Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете

Страны-основательницы ООН должны обеспечить безопасность на планете и предотвратить глобальные конфликты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Подать пример должны основательницы ООН, именно пять лидерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений", - сказал он.