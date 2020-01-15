https://news.day.az/world/1194260.html Генпрокуратура ФРГ подозревает бывшего дипломата ЕС в шпионаже

Генпрокуратура ФРГ подозревает бывшего дипломата ЕС в шпионаже

В мире, 15 января 2020 14:51 215

Генпрокуратура ФРГ ведет расследование в отношении бывшего высокопоставленного дипломата ЕС из Германии и двух сотрудников лоббистской фирмы по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило в среду онлайн-издание "Шпигель",  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, правоохранительные органы по данному делу провели в среду утром обыски в офисах и квартирах в Берлине и Брюсселе, а также в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Бавария. Следствие исходит из того, что двое из подозреваемых передавали частную и служебную информацию Министерству государственной безопасности КНР.

Под прицелом германских следователей оказался бывший сотрудник Еврокомиссии, который позже работал в качестве дипломата в Европейской службе внешних связей, занимал высокопоставленные посты в Брюсселе, был постпредом ЕС в ряде государств. Его имя не называется.

Как отмечает издание, в 2017 году он завершил карьеру в ЕС и с тех пор работал в одной из германских лоббистских компаний. Примерно в это же время, пишет "Шпигель", он начал сотрудничать с китайской разведкой и привлек к этому двух работников фирмы. Один из подозреваемых ездил в Китай, где встречался с предполагаемым связным. Компания якобы консультировала известные концерны ФРГ.

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