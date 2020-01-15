Эстония возвращает на родину часть своих солдат из Кувейта

Большая часть эстонских военнослужащих, находившихся в Ираке в рамках операции Inherent Resolve и передислоцированных из-за обострения ситуации в регионе на минувшей неделе в Кувейт, вернется в Эстонию, сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии в среду.

В Эстонию вернутся четверо из шести членов команды, тренировавших иракских солдат, еще двое останутся вместе с отрядом из Дании для выполнения небольших технических и логистических задач. Продолжит службу в штабе операции и командир эстонского контингента в Ираке полковник Тыну Мийль (Tonu Miil), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В случае, если операция будет возобновлена, группа эстонских военнослужащих будет возвращена в Ирак", - отметил заместитель командующего Силами обороны генерал-майора Индрек Сирель (Indrek Sirel).

Всего в "Inherent Resolve" участвуют семь эстонских военнослужащих.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки "ИГ". Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

При этом, как стало известно, иранская сторона заранее предупредила Ирак об ударах. Таким образом, все военные, находившиеся на базах, получили время, чтобы укрыться. Кроме того, по мнению наблюдателей, решение нанести удары ночью отчасти вызвано желанием Тегерана избежать гибели людей: ночью большинство военных спали в безопасных укрытиях.