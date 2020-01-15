Служебный пес помог полицейскому усмирить участника драки - ВИДЕО

Возле закусочной в американском городе Окала служебный пес помог полицейскому усмирить не подчинившегося приказу участника драки, который оказался бывшим игроком национальной сборной по американскому футболу.

Вечером 5 января капрал Алан Ли и его четвероногий напарник - Зевс прибыли по вызову на территорию стоянки возле закусочной в городе Окала (округ Марион, штат Флорида, США), где несколько молодых людей при помощи кулаков выясняли свои отношения, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Стражу порядка не удалось усмирить участников сражения и он выпустил своего верного помощника, который сразу же нейтрализовал главного драчуна, не подчинившегося приказу полицейского. Пёс вцепился в бывшего игрока национальной сборной по американскому футболу Деквариуса Симпкинса и Алану Ли пришлось применить силу, чтобы успокоить своего четвероногого напарника.

По сообщениям СМИ, прибывший позже второй полицейский арестовал неугомонного спортсмена, которого позже отпустили под залог в 1000 долларов. Другие участники столкновения также были задержаны и получили административные наказания. Остаётся неизвестным, что стало поводом для продолжительной потасовки между молодыми людьми.

"Наш коллега оказался в положении, когда ему для собственной безопасности потребовалась помощь служебного пса, который сразу накинулся на обидчика своего напарника и нейтрализовал его", - заявила пресс-секретарь шерифа округа Сесилия Кун.

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