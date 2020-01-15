https://news.day.az/world/1194335.html Убегающие от снежной лавины туристы попали на камеры - ВИДЕО

Убегающие от снежной лавины туристы попали на камеры - ВИДЕО

В мире, 15 января 2020 17:40 122

Убегающие от снежной лавины туристы на севере Индии попали на видео очевидцев. Кадры природного явления опубликовал в Twitter сотрудник налоговой службы Навиид Трамбу (Naveed Trumboo), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

ЧП произошло в штате Химачал-Прадеш. В ролике видно, как несколько человек наблюдают за сходящим с горы снежным массивом, снимая его на камеры смартфонов. Затем лавина ускоряется, и они бросаются прочь. Один из свидетелей просит туристов прекратить съемку и отступить. В конце ролика все садятся в машину и уезжают. При этом припаркованный у обрыва чужой фургон остается на месте, и его настигает снег.

Пост Трамбу стал вирусным: он собрал более ста тысяч просмотров и четыре тысячи лайков.

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