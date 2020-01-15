https://news.day.az/world/1194345.html В Израиле сработали сирены воздушной тревоги
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги
Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в нескольких киббуцах на юге Израиля, сообщили израильские военные, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сирены прозвучали в киббуцах Нахаль Оз, Саад, Кфар Аза", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
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