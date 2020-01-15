https://news.day.az/world/1194353.html МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте
МИД Турции выступил с решительным осуждением задержания четырех сотрудников турецкого государственного информационного агентства Anadolu в Каире, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Anadolu сообщило, что египетская полиция провела обыск в его каирском офисе, четыре сотрудника взяты под стражу и увезены в неизвестном направлении, среди задержанных один гражданин Турции.
"Решительно осуждаем акцию по преследованию и запугиванию турецкой прессы со стороны сил безопасности Египта, которые вчера вечером ворвались в бюро агентства Anadolu в Каире и задержали нескольких его сотрудников, не предъявив при этом никаких обоснований. Эта акция насилия еще раз показала позицию египетского руководства по отношению к свободе слова и демократии", - заявил турецкий МИД.
Отмечается, что "игнорирование западными странами этого безрассудного отношения к прессе является вкладом в нарушения, происходящие в Египте".
"Мы ожидаем от египетских властей, что сотрудники агентства, один из которых является гражданином Турции, будут немедленно освобождены", - заявило турецкое внешнеполитическое ведомство.
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