Снижение импортных пошлин предусмотрено второй фазой сделки США с Китаем

Вторая фаза торговой сделки США с Китаем будет включать снижение пошлин на некоторые импортируемые из Китая товары, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Во второй фазе будут дополнительные сокращения, как это было в первой части сделки ", - заявил глава Минфина.



"Первый этап в особенности уделяет внимание соблюдению сделки, и это дает Китаю большой стимул вернуться за стол переговоров и прийти к консенсусу по другим проблемам, которые все еще не решены", - отметил Мнучин.

