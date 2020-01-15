https://news.day.az/world/1194360.html Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Багдад

Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Багдад

В мире, 15 января 2020 19:15 264

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр прибыла в среду с необъявленным визитом в Ирак для встречи с размещенными там немецкими военнослужащими. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Перед визитом в Ирак Крамп-Карренбауэр посетила Иорданию, где встретилась с немецкими военными и провела переговоры с представителями иорданских властей.

Детали визита министра не раскрываются из соображений безопасности. В Минобороны отметили, что Крамп-Карренбауэр планирует встретиться "с высокопоставленными военными Ирака" для обсуждения вопросов дальнейшего присутствия бундесвера в стране и продолжения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

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